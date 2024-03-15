Причина смерти артиста не называется: ушел из жизни 53-летний актер Александр Емельянов

Российский актер Александр Емельянов, прослуживший в Театре драмы Кузбасса 30 лет, ушел из жизни. В минувший вторник он последний раз вышел на сцену, передает Российская газета.

О смерти артиста стало известно из некролога, который был размещен пресс-службой культурного учреждения. В записи говорится, что Емельянов был верным другом, надежным партнером, замечательным мужем и отцом, светлым, добрым человеком с удивительным чувством юмора.

Что стало причиной скоропостижной смерти актера, пока не говорится. В январе Александру исполнилось 53 года. А в минувший вторник он выходил на сцену вместе с другими артистами.

Ранее участник команды Высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев умер в 43 года. По словам его близких, жизнь комика оборвал несчастный случай.