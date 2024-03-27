При теракте в «Крокусе» погибла 39-летняя спортсменка из паралимпийской сборной

При теракте в «Крокус Сити Холле» погибла член паралимпийской сборной России, мастер спорта Екатерина Попова. Ей было 39 лет.

О смерти сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

«Во время страшного теракта в «Крокус Сити Холе» погибла Екатерина Попова - член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА», - говорится в сообщении.

Об умершей вспоминают как о «прекрасной спортсменке» и «замечательном человеке». Попова дважды становилась чемпионкой России. Участвовала в чемпионате Европы, имела серебряную и бронзовую медали.

В Паралимпийском комитете назвали ее смерть невосполнимой потерей и напомнили о значимом вкладе, который она внесла в развитие данного вида спорта.

Ранее сообщалось о смерти в теракте пары, у которой остался полуторагодовалый ребенок. К машине супругов приносят цветы. При теракте они пытались эвакуироваться, но наткнулись на боевиков и были расстреляны.

Напомним, 22 марта несколько террористов открыли стрельбу перед выступлением группы «Пикник» в концертном зале в Подмосковье. На сегодняшний день известно о 140 погибших и более 180 пострадавших.