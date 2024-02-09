Президент рекрутинговой компании HeadHunter Михаил Жуков умер в 55 лет

Умер президент самой крупной в России рекрутинговой компании HeadHunter Михаил Жуков, занявший эту должность в марте 2023 года. Ему было 55 лет.

«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — говорится в некрологе, опубликованном в Telegram-канале организации.

Причина смерти топ-менеджера не уточняется. О дате прощания и месте захоронения информации не приводится.

Михаил Жуков занимал пост генерального директора HeadHunter с 2008 года, а в марте 2023 года его назначили президентом компании. За это время ему удалось вывести фирму в лидеры рынка онлайн-рекрутинга не только России, но и в мире.

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