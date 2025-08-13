Пресса назвала его «грозой шпионов»: умер прославленный полковник КГБ СССР Владимир Зайцев

Полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, руководивший задержаниями крупных агентов США, умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили в международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

О причинах смерти не уточняется.

Владимир Зайцев прослужил в системе госбезопасности более 20 лет и стал профессионалом высочайшего класса, говорится в некрологе. Пресса назвала его «грозой шпионов» за «филигранный захват целого ряда шпионов и предателей» в середине 1980-х годов.

Участвовал в знаковых операциях по освобождению заложников. Среди них — операция в Тбилиси (1983 год). Находясь на острие атаки, сыграл ключевую роль в освобождении пассажиров лайнера, захваченного бандой вооруженных террористов.

После отставки работал помощником председателя правительства России по силовому блоку. Его труд был отмечен орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество», многими медалями.

Ранее в Белове на 99-м году жизни умер последний участник ВОВ Кузьма Зверев.