Практически никто не пришел: у могилы Евгения Пригожина в Петербурге провели панихиду в годовщину смерти

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге провели панихиду в годовщину смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На церемонии присутствовали только три человека в гражданской одежде – люди из числа его близких.

Об этом сообщает «Фонтанка».

Издание отмечает, что в первой половине дня почти никто не пришел. Тем более, что в городе был ливень. На могиле много букетов, 23 августа появились два новых.

После часа дня у могилы прошла панихида, она длилась 10 минут, участвовали священник и две поющие женщины. Церемонию посетили мужчина и две женщины в гражданской одежде.

Затем у могилы снова стало пусто – остались только журналисты.

Напомним, 23 августа 2023 года Пригожин умер в результате крушения бизнес-джета в Тверской области - борт следовал из столицы в Санкт-Петербург. Похороны состоялись в закрытом режиме - лишь потом стало известно, что могила находится на окраине города.

Ранее сообщалось, что в Москве 87-летнего пенсионера скрутили в автобусе. Мужчина якобы допустил резкое высказывание о ЧВК «Вагнер».