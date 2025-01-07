Прах женщины-кошки Джослин Вильденштейн развеют в Кении. Об этом сообщает TMZ.

Скончавшуюся накануне Нового года Джослин Вильденштейн, которую в Сети прозвали женщиной-кошкой из-за ее многочисленных пластических операций, кремируют. Церемония прощания с Джослин пройдет в Париже, после чего урну с ее прахом отвезут на ранчо в Кении.

Сообщается, что женщина очень любила Кению — ранее она развеяла там прах отца и матери.

Возлюбленный Джослин Ллойд Кляйн рассказал, что с трудом переживает потерю любимой женщины. Напомним, Джослин Вильденштейн скончалась 31 декабря в постели. Ллойд рассказывал, что они прилегли отдохнуть перед празднованием Нового года, а когда пришло время просыпаться, он понял, что его жена мертва.

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