Памятник внушительных размеров: как выглядит могила Юрского, где похоронят Тенякову

Стало известно, как выглядит место захоронения актера Сергея Юрского – мужа актрисы Натальи Теняковой. Напомним, после кремации ее прах похоронят в могиле супруга.

Юрский покоится на Троекуровском кладбище. Рядом с ним – могилы Натальи Крачковской, Бориса Клюева, Федора Черенкова. Участок находится в отдалении от других, поэтому несколько лет после похорон найти его было непросто.

Почти два года на могиле стоял деревянный крест. В 2021-м на месте появился памятник внушительных размеров в виде каменной глыбы. Он был установлен на деньги семьи, без постороннего участия. Фото монумента приводит Экспресс газета.

Вскоре на могиле произойдут изменения – на том же месте похоронят супругу Юрского.

Напомним, Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет. Гроб актрисы на церемонии прощания, которая проходит 20 июня в МХТ им. А. П. Чехова, утопал в цветах.