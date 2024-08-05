«Позвонили соседи и сообщили»: в возрасте 93 лет умерла театральный критик Римма Кречетова

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил о смерти 93-летнего театрального критика Риммы Кречетовой. Он рассказал, что узнал о смерти благодаря звонку соседей.

Подробностями Заславский поделился в своем Telegram-канале.

«Позвонили соседи и сообщили, что вчера умерла Римма Павловна Кречетова», - поделился он.

Заславский напомнил, что Кречетова окончила театроведческий факультет ГИТИСа, была «выдающимся театроведом» и «блестящим театральным критиком», «умнейшим собеседником». По его словам, Кречетова «парадоксально мыслила», была «остроумной» и «предельно деликатной».

«Её книгу «Станиславский», вышедшую в серии «ЖЗЛ» позавчера, я вновь держал в руках, вновь подумал, какая это важная книга - одна из лучших «в спорах о театре» за последние десятилетия! Подумал, но не позвонил Римме Павловне, помня, как непросто до неё дозвониться, - в последние годы её преследовали какие-то проблемы в отношениях с телефонами… простите, пожалуйста, Римма Павловна!» - заключил Заславский.

Ранее сообщалось о смерти 92-летнего актера Вячеслава Гилинова, известно по съемкам в сериалах «Кухня», «Моя прекрасная няня».