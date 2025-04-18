«Куда дели его прах?»: могилу звезды «Морозко» Павла Павленко ищут больше 30 лет

Могилу звезды «Морозко» Павла Павленко не могут найти больше 30 лет. Об этом стало известно в эфире шоу «МАЛАХОВ».

Актер умер в 1993 году, однако спустя 30 лет его могилу не могут найти. Все думали, что Павел похоронен на Введенском кладбище в Москве, но, как выяснилось, там его захоронение не зарегистрировано.

«Решили поговорить с сотрудниками и выяснили, что ни прах, ни могила Павла Павловича никогда здесь не были зарегистрированы. Попытались найти его могилу через супругу Анну Степановну, по некоторым данным, ее также могли звать Мария. И как раз Мария Павленко похоронена на этом кладбище», — сообщили журналисты.

Сотрудники СМИ обнаружили несколько заброшенных могил, но установить, кто в них похоронен, — не получилось. Существует вероятность, что одна из них может принадлежать супругам Павленко.

Киновед Алексей Тремасов заявил, что актер умер не в 1993, а в 1992 году. Тело Павленко нашли в его квартире через 3 недели после смерти.

«Куда дели его прах? Подзахоронили к супруге или в родственную могилу. Но создается такое впечатление, что просто развеяли прах, просто отсыпали куда-то и все. Человека как будто не было», — сообщил Алексей.

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