Появились подробности последних лет жизни умершего певца Сергея Алексашкина

Умерший певец Сергей Алексашкин почти не ходил накануне смерти. Об этом сообщает aif.ru.

Ученик скончавшегося оперного певца Сергея Алексашкина Яков Стрижак рассказал журналистам о последних годах жизни артиста. По его словам, перед смертью Алексашкин сильно болел и практически не мог самостоятельно передвигаться.

«Он сильно болел, были проблемы с ногами. Ему было очень тяжело ходить. Предлагалась помощь, но он отказался, объяснив, что ему помогает сын, ухаживает за ним», — рассказал он.

Алексашкин вышел на пенсию несколько лет назад, при этом он продолжал давать консультации для своих учеников.

«Сергей Николаевич некоторое время давал консультации при Мариинском театре молодым артистам. Это было, к сожалению, недолго, но такая его преподавательская деятельность была очень ценной и полезной для молодых артистов», — добавил Стрижак.

Напомним, Сергей Алексашкин скончался на 74-м году жизни 27 августа.

