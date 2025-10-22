Появились новые подробности смерти басиста и сооснователя Limp Bizkit Сэма Риверса

После известия о смерти одного из основателей и бас-гитариста группы Limp Bizkit Сэма Риверса, появились новые подробности его кончины, сообщает New York Post.

Риверс скончался в своем доме во Флориде в субботу, 18 октября. По данным представителя пожарно-спасательной службы округа Сент-Джонс, смерть музыканта была констатирована как «отсутствие реакции при остановке сердца».

Также сообщалось, что он ушел из жизни «под наблюдением». Это когда пациент умирает дома под присмотром лечащего врача или лицензированной медсестры. При этом причина смерти Риверса до сих пор остается неясной.

Коллектив почтил память коллеги в эмоциональном посте в соцсети, назвав Сэма Риверса «человеком, который встречается раз в жизни» и «настоящей легендой легенд».

«Покойся с миром, брат, Твоя музыка никогда не закончится», — написали музыканты.

