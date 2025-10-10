«На этой неделе приходил на работу»: подробности смерти худрука Марийского театра Пектеева

Причиной смерти художественного руководителя Марийского театра драмы Василия Пектеева (Санян Вачи) могли стать осложнения после перенесенного коронавируса. Ему был 71 год.

«Он вполне нормально себя чувствовал. На этой неделе приходил на работу. Были планы, готовил новую постановку», - поделился с aif.ru директор театра Эрик Юзыкайн.

Он заверил, что смерть Пектеева стала полной неожиданностью. При этом, говоря о причинах внезапной кончины актера, театральный деятель отметил, что у него были проблемы со здоровьем.

«Он перенес ковид в свое время, могло развиться осложнение, болезнь легких», - поделился Юзыкайн.

Василий Пектеев в 2009 году снимался в сериале режиссера Андрея Эшпая под названием «Иван Грозный».

Ранее сообщалось, что прощание с Василием Пектеевым, скончавшимся 10 октября в Йошкар-Оле, пройдет на сцене театра, худруком которого он был, 13 октября в 10:00.