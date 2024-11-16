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Опубликовано 16 ноября 2024, 12:43
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Не могла есть самостоятельно: раскрыта причина смерти 84-летней актрисы Светланы Светличной

Причиной смерти 84-летней Светланы Светличной стала сердечная недостаточность.
Не могла есть самостоятельно: раскрыта причина смерти 84-летней актрисы Светланы Светличной

© Strunin Andrey / East News

Предварительной причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне рака ротоглотки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, состояние 84-летней звезды фильма «Бриллиантовая рука» стремительно ухудшалось. В последнее время Светличная уже не могла есть самостоятельно и получала питание внутривенно. Актрису парализовало - она была прикована к постели.

По данным канала, весной 2024 года Светличную доставили в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее острый инфаркт миокарда. Актриса долгое время находилась в реанимации, а после была переведена соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Последние несколько лет Светличная находилась на лечении в психиатрическом стационаре Гиляровского из-за деменции.

Ранее стало известно, что Светлана Светличная скончалась в Москве 16 ноября.

Источник фото: Strunin Andrey / East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Светлана Светличная
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