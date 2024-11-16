Не могла есть самостоятельно: раскрыта причина смерти 84-летней актрисы Светланы Светличной

Предварительной причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность, развившаяся на фоне рака ротоглотки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, состояние 84-летней звезды фильма «Бриллиантовая рука» стремительно ухудшалось. В последнее время Светличная уже не могла есть самостоятельно и получала питание внутривенно. Актрису парализовало - она была прикована к постели.

По данным канала, весной 2024 года Светличную доставили в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее острый инфаркт миокарда. Актриса долгое время находилась в реанимации, а после была переведена соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Последние несколько лет Светличная находилась на лечении в психиатрическом стационаре Гиляровского из-за деменции.

Ранее стало известно, что Светлана Светличная скончалась в Москве 16 ноября.