Потерявший беременную жену вдовец Ринчинов рассказал, как сообщил дочерям о смерти матери

У внезапно скончавшейся на операционном столе солистки филиала Мариинского театра в Северной Осетии Марии Ринчиновой осталось две дочери. Муж артистки пояснил, что не рассказывает о смерти матери.

Старшая дочь Марии от первого брака учится в ветеринарном институте, младшей только исполнилось три года. Супруг певицы Найдан Ринчинов не стал тревожить наследниц и ограждает их от стресса.

«Старшей ничего не рассказываю. Маленькая еще ничего не понимает», — пояснил он в разговоре с Voice.

На данный момент Марию отправляют на ее Родину — в Улан-Удэ. 10 ноября тело певицы будет дома, а на следующий день пройдут похороны.

Вдовец обратился в правоохранительные органы — следственный комитет, МВД и прокуратуру для проведения разбирательств. Мужчина подозревает, что супруга могла умереть из-за неоперативно оказанной медицинской помощи.

Напомним, на момент смерти певица находилась на седьмом месяце беременности. Врачам не удалось спасти ни мать, ни ребенка. В медицинском заключении говорится, что причиной ее ухода из жизни стала эмболия — заболевание, вызывающее нарушение кровоснабжения.