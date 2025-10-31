Потерял единственного сына и слег: раскрыта причина смерти режиссера Геральда Бежанова

Жена режиссера «Самой обаятельной и привлекательной» Геральда Бежанова раскрыла подробности его смерти. Киновед Людмила Пустынская рассказала, что организм 85-летнего режиссера не справился с воспалением легких.

По ее словам, в июле умер их единственный сын, которому было 45 лет. Геральд Бежанов не смог пережить горе и слег. Он почти не вставал с кровати, начались проблемы с легкими.

«Все покатилось в пропасть… Летом потеряли сына. Он работал на ТВЦ. Внуков у нас нет. Пока осознать случившееся мне трудно…», - сказала Пустынская в беседе с Kp.ru.

В итоге Геральд Бежанов скончался дома в четверг, 30 октября.

Вдова режиссера отметила, что пока вопрос о том, где состоится церемония прощания, решается. Информация появится позже.

Геральд Бежанов не дожил менее двух недель до 40-летнего юбилея со дня премьеры его главного фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Комедия вышла на экраны 10 ноября 1985 года.

Ранее сообщалось, что в январе у Геральда Бежанова заподозрили инсульт. Он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Когда пришел в себя, родные заметили у режиссера спутанную речь и потерю координации. Первая бригада скорой помощи уехала, так и не госпитализировав его. В итоге родные Бежанова еще два раза вызывали медиков, но он отказывался ехать в больницу.