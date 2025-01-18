У 84-летнего режиссера Геральда Бежанова подозревают инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Режиссер Геральд Бежанов сегодня днем почувствовал себя плохо и потерял сознание. Когда он пришел в себя, родные заметили у мужчины спутанную речь и потерю координации. Первая бригада скорой помощи уехала, так и не госпитализировав режиссера.

В итоге родные Бежанова еще два раза вызывали медиков, заподозрив у маэстро инсульт, но оба раза режиссер отказывался от госпитализации. Он мотивировал свое решение тем, что его знакомый при похожих обстоятельствах уехал в больницу и умер там через несколько дней.

Геральд Бежанов известный советский режиссер. Он снял такие картины, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Витя Глушаков — друг апачей» и «Где находится нофелет?».

Ранее мы писали о том, что режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина опровергла свою госпитализацию.