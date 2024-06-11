Посвятил игре в оркестре почти 30 лет своей жизни: умер алтайский музыкант Николай Нехорошев

Алтайский музыкант из оркестра «Сибирь» Николай Нехорошев ушел из жизни. Запись о его смерти появилась на странице творческого коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Известный на Алтае артист скончался накануне, 10 июня. Что стало причиной смерти музыканта, пока не сообщается. Место и время прощания с Нехорошевым будут названы позже.

Коллектив оркестра, в котором Николай играл почти 30 лет, выразил соболезнования близким артиста в связи с его кончиной. Также коллеги Нехорошева заявили, что тот был добрым и душевным человеком, уважаемым в среде музыкантов.

Ранее сообщалось о смерти тюменского художника Юрия Рыбьякова. Его работы представлены во многих музеях мира, например, в Канаде, Соединенных Штатах и Польше.