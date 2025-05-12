Постоянно была высокая температура: умер в 37 лет блогер Слава Паруков

Скончался блогер Слава Паруков. Ему было 37 лет.

О смерти сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, причиной смерти стала двусторонняя пневмония с поражением легких. Известно, что Паруков умер в реанимации.

В марте он пожаловался на постоянную высокую температуру. После дня рождения он позвонил другу – тот вызвал скорую. В больнице диагностировали 80% поражения легких.

Спустя неделю в реанимации Парукову стало легче. Блогер был уверен, что скоро выйдет. 11 мая у него снова подскочила температура. Врачи не смогли спасти.

Ранее сообщалось, что на Урале трехмесячный мальчик умер в кроватке. У ребенка была двусторонняя пневмония – мать об этом не знала.