Опубликовано 12 мая 2025, 21:061 мин.
Постоянно была высокая температура: умер в 37 лет блогер Слава Паруков
Блогер Слава Паруков умер в реанимации в 37 лет от двусторонней пневмонии.
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Скончался блогер Слава Паруков. Ему было 37 лет.
О смерти сообщил Telegram-канал Mash.
По его информации, причиной смерти стала двусторонняя пневмония с поражением легких. Известно, что Паруков умер в реанимации.
В марте он пожаловался на постоянную высокую температуру. После дня рождения он позвонил другу – тот вызвал скорую. В больнице диагностировали 80% поражения легких.
Спустя неделю в реанимации Парукову стало легче. Блогер был уверен, что скоро выйдет. 11 мая у него снова подскочила температура. Врачи не смогли спасти.
Ранее сообщалось, что на Урале трехмесячный мальчик умер в кроватке. У ребенка была двусторонняя пневмония – мать об этом не знала.