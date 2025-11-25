Последнюю волю Майи Плисецкой исполнили спустя 10 лет после ее смерти

Спустя 10 лет после смерти балерины Майи Плисецкой была исполнена ее последняя воля. Артистка желала, чтобы ее прах соединили с прахом мужа и развеяли над Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, в 2025 году выполнили желание Плисецкой, которое у нее было перед кончиной. Режиссер и продюсер Андрис Лиепа рассказал, что прах балерины и ее супруга, композитора Родиона Щедрина развеяли над Окой.

Напомним, что Майя Плисецкая умерла в 2015 году, а через 10 лет скончался ее муж. Родиону Щедрину было 92 года. Последние годы жизни он провел в Германии. Однако после его смерти останки были привезены в Россию для исполнения последней воли балерины.

Впрочем, выполнить желание Плисецкой оказалось непросто. В середине ноября сообщалось, что развеять прах не могут, так как неизвестно его местонахождение. Но, по всей видимости, близкие покойных супругов все-таки решили эту проблему.

Ранее наследники Родиона Щедрина обратились к нотариусу.