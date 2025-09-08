Наследники композитора Родиона Щедрина обратились к нотариусу

Юрист Давид Адамс заявил, что у композитора Родиона Щедрина появились наследники. Его слова передает РИА Новости.

29 августа в Германии умер композитор Родион Щедрин. После его смерти было открыто наследственное дело, которое ведет нотариус в Москве. По информации источника, наследники Щедрина подали соответствующее заявление.

«Само «наследственное дело» у нотариуса возникает только тогда, когда кто-то из заинтересованных лиц подаст первый документ — обычно это заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства. С этого момента нотариус регистрирует дело в единой информационной системе нотариата, и оно становится доступным для проверки в публичном реестре», — заявил Давид.

Адамс отметил, что в открытии наследственного дела важное значение имеют сроки. Для заинтересованных лиц установлен шестимесячный период, в течение которого они могут заявить о своих правах.

Также он уточнил, что город открытия дела определяется последним местом, в котором проживал умерший. В случае, если оно неизвестно или находится за пределами страны, то следует обращаться по факту нахождения имущества в РФ.

Ранее сообщалось, что тело скончавшегося в Германии Родиона Щедрина могут не привезти в Россию. Подробности читайте в этой новости.