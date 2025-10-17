Последний участник экспедиции, впервые покорившей Эверест, Канчха Шерпа умер в возрасте 92 лет

Ушел из жизни непальский альпинист, последний участник экспедиции, впервые покорившей Эверест, Канчха Шерпа. Ему было 92 года. О его смерти сообщает New York Post.

Шерпа умер в четверг, 16 октября, в своем доме в Капане, округ Катманду, Непал. Его кончину подтвердил президент ассоциации альпинизма страны Пхур Гелдже.

«Он мирно скончался в своей резиденции. С его уходом исчезла целая глава в истории альпинизма», — сообщил он.

Канчха родился в 1933 году в деревне Намче в предгорьях Эвереста. В детстве и юности он едва сводил концы с концами, продавая картофель в соседнем Тибете. Когда с несколькими друзьями он приехал в Дарджилинг, Индия, его уговорили заняться альпинизмом. Мужчина начал работать с иностранными туристами. Тогда ему было 19 лет.

29 мая 1953 года Шерпа стал одним из 35 членов команды, которая помогла новозеландцу Эдмунду Хиллари и его проводнику совершить первое в истории восхождение на Эверест. Им удалось покорить вершину высотой 8849 метров (29 032 фута).

Канчха продолжал участвовать в экспедициях до 50 лет.

