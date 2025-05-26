Последний пост сделала 15 мая и сообщила, что простудилась: умерла в 58 лет писательница Елена Косилова

Скончалась в возрасте 58 лет писательница и доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ Елена Косилова. Причиной смерти стали последствия воспаления легких.

Об этом пишет «Российская газета».

15 мая Косилова сообщила в своем Telegram-канале об «ужасном кашле» и температуре. Она жаловалась, что «простудилась в адски холодной квартире».

Вскоре Косилову госпитализировали, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Ее ввели в кому, подключили к ИВЛ. 26 мая писательница скончалась.

Напомним, Косилова – уроженка Москвы. Выпускница биологического факультета МГУ. Автор книг «Бессилие», «На пути к философии. Путевые размышления».

Ранее сообщалось о смерти учительницы в Волгограде на вручении аттестатов. Педагог скончалась на глазах у детей и родителей. Родные умершей говорят, что причиной стал оторвавшийся тромб.