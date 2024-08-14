Опубликовано 14 августа 2024, 20:17
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Последний месяц ей было тяжело говорить: раскрыта причина смерти бегуньи Ирины Подъяловской
Причиной смерти 64-летней бегуньи Ирины Подъяловской оказался рак легких.
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Стала известна причина смерти 64-летней бегуньи Ирины Подъяловской. Рекордсменка скончалась от рака легких.
Об этом ИА Регнум рассказал информированный источник.
По его информации, три месяца назад у бегуньи началась одышка – она возникала при разговорах и даже медленной ходьбе. У Подъявловской появились общая усталость, дискомфорт.
Состояние спортсменки ухудшилось в последний месяц – ей было тяжело говорить без одышки. Врачи нашли у бегуньи рак.
Напомним, Подъявловской не стало 13 августа. Всероссийская федерация легкой атлетики в качестве причины смерти называла продолжительную болезнь.
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