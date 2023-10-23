Последние лет десять не появлялась на публике: почему актриса Нина Кирьякова стала затворницей

Ушла из жизни актриса Нина Кирьякова, которая сыграла в фильме «Аты-баты, шли солдаты…». О смерти артистки стало известно два дня назад, 21 октября. Последние десять лет она не появлялась на публике. Некоторые считают, что Кирьякова могла добровольно отказаться от продолжения карьеры по двум причинам, передает Пятый канал.

Последний раз актриса напомнила о себе появлением в одном из эпизодов сериала «Пасечник». С того момент прошло десять лет. Кирьякова по какой-то причине стала вести затворнический образ жизни. Она больше не появлялась ни в кино, ни на телевидении.

Из-за чего точно актриса закончила карьеру, пока неизвестно. Родственники и близкие не комментировали ее жизнь. Поэтому о причинах затворничество остается только предполагать. Так, некоторые считают, что Кирьякова ушла из кинематографа из-за проблем со здоровьем. Другие же полагают, что почтенный возраст актрисы не позволил ей продолжить карьеру.

Ранее актриса и модель Лада Сизоненко, сыгравшая в фильме «Любовь и голуби», рассказала, почему исчезла с экранов. Она решила строить карьеру в другом направлении.