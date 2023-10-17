Звезда комедии «Любовь и голуби» Лада Сизоненко объяснила, почему ушла из кино

Актриса и модель Лада Сизоненко сыграла в кинокомедии «Любовь и голуби» младшую дочь главных героев Олю. Она рассказала в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, почему исчезла с телеэкранов после съемок кино.

Звезда рассказала, что попала на пробы по счастливой случайности. Тогда ей было 12 лет, и она поехала вместе с подругой на ипподром. Приятельница Сизоненко купила газету, в которой было объявление о пробах. На кастинге Лада увидела очень много людей, но, когда встретилась с режиссером Владимиром Меньшовым, сразу поняла, что будет сниматься.

Фильм стал очень популярен, но, несмотря на это, Лада не стала строить карьеру в кино. Она решила стать моделью и работала с именитыми дизайнерами: Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.

«У меня были какие-то пробы, много было. Я должна была быть жестче. Меня приглашали на съемки, однажды пролистнула сценарий, а там без трусов, эротическая сцена. Я тактично сказала ''нет''. В итоге отказалась», — рассказала она.

Сизоненко удалось построить модельную карьеру, однако личная жизнь у нее не сложилась. Первый брак распался из-за частых заграничных командировок, а второй брак также просуществовал недолго.

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