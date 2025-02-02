Последние годы он тяжело болел: умер украинский актер из «Возвращения Мухтара» Станислав Колокольников

Советский и украинский актер театра, кино и сериалов Станислав Колокольников ушел из жизни. Ему было 63 года. Что стало причиной смерти знаменитости, пока не сообщается. Тем не менее известно, что в последнее время артист тяжело болел, передает Telegram-канал УНИАН Lite со ссылкой на его коллег.

Колокольников умер 30 января. Коллектив театра «Колесо», где играл Станислав, написал в социальных сетях, что его смерти стала невосполнимой утратой. Также коллеги актера отметили его способность играть роль любого плана.

Помимо театра, Колокольников принимал участие в съемках сериалов и кинолент. Зрителям актер мог запомниться по своим ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Ярость», «Пес», «Дорога в пустоту» и другим телевизионным проектам.

Ранее сообщалось о смерти российского артиста и бывшего актера киностудии «Ленфильм» Виктора Семеновского. Он играл в известном сериале про милицию «Убойная сила».