После укуса ядовитой змеи умер блогер и защитник дикой природы Грэм Динкельман

После укуса ядовитой змеи умер 44-летний блогер и защитник дикой природы Грэм Динкельман. Об этом сообщает зарубежное издание The Sun.

В конце сентября 2024 года Грэма укусила зеленая мамба — самая ядовитая африканская змея. Из-за аллергической реакции у него начался анафилактический шок. Блогера экстренно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. В конце октября его жена сообщила о смерти.

«Грэм невероятно боролся в течение этого очень трудного периода. Мы знаем, что он хотел быть здесь, с нами, и мы так благодарны ему за это. К сожалению, несмотря на силу и стойкость, мой любимый муж мирно скончался сегодня в окружении родных. Его присутствие принесло в нашу жизнь столько тепла, любви, страсти и смеха, а также всем тем, кто знал его, любил и поддерживал», — высказалась женщина.

Грэм с детства проявлял интерес к дикой природе, особенно к рептилиям. В 2021 году он основал ферму и парк рептилий в провинции Квазулу-Натал.

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