После тяжелой болезни на 88-м году жизни умер писатель-сатирик Леонид Французов. Об этом сказано на его официальном сайте.

Писатель и автор сценариев «Аншлага» и «Голубых огоньков» умер 9 декабря после длительной борьбы с раком. Ему было 87 лет.

Еще в 2024 году сатирик писал на своем сайте, что уже три года борется с заболеванием.

«Ну вот я и прожил 2024 год. Мне лишь 86 лет из всеобщего летоисчисления. Много. И то это благодаря уже трехлетней успешной войне врачей против рака, решившего посягнуть на территорию моего тела», — рассказывал он.

Как сообщила ТАСС супруга покойного, в последние дни у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

«После отека мозга у него отнялись правая рука и нога, и долго практически лежал, ходить не мог», — рассказала она.

