После продолжительной борьбы с раком: умерла бывшая вокалистка Grateful Dead Донна Джин Годчо-Маккей

Донна Джин Годчо-Маккей, бывшая вокалистка Grateful Dead, ушла из жизни в 78 лет. Долгое время американская певица боролась с онкологическим заболеванием, передает Variety.

Журналисты узнали о кончине знаменитости от членов ее семьи. Годчо-Маккей умерла 2 ноября. Она лежала в хосписе города Нэшвила. Артистка пыталась побороть рак, но проиграла.

Донна попала в Grateful Dead после того, как вышла замуж за пианиста Кита Годшо, игравшего в группе. Она пела в коллективе с 1971-го по 1979 год. Вокалистка принимала участие в записи таких альбомов, как «Wake From the Flood» и «What a Long Strange Trip It’s Been».

Затем супруги ушли из Grateful Dead и создали группу Ghosts. В 1980 году Кит погиб в автокатастрофе. Следующим ее мужем был басист Дэвид Маккей. В 2000-х Годчо-Маккей создала собственные группы: Donna Jean Band и Donna Jean and the Tricksters.

Ранее сообщалось о смерти индийского музыканта Дипака Сармы. Он скончался в 57 лет после продолжительной болезни.