Попал в реанимацию из-за болезни: погрязший в долгах автор музыки к сериалам Дипак Сарма умер в 57 лет
© Freepik
Известный индийский музыкант, флейтист и композитор Дипак Сарма ушел из жизни. Ему было 57 лет. О смерти автора саундтреков пишет Российская газета со ссылкой на местные СМИ.
Перед кончиной Сарма попал в реанимацию госпиталя в Ченнаи. Его состояние оценивалось как критическое. Причиной ухудшения самочувствия стала болезнь, от которой музыкант страдал уже давно.
В последнее время жизнь Дипака протекала не самым лучшим образом. У него имелись серьезные финансовые проблемы, связанными с оплатой медицинских счетов.
Что касается творчества, то свою профессиональную карьеру музыкант начал в середине 1980-х. Дипака прославился благодаря тому, что органично сочетал западную и классическую индийскую музыку. Его саундтреки можно услышать в различных сериалах и телешоу.
