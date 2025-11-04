Попал в реанимацию из-за болезни: погрязший в долгах автор музыки к сериалам Дипак Сарма умер в 57 лет

Известный индийский музыкант, флейтист и композитор Дипак Сарма ушел из жизни. Ему было 57 лет. О смерти автора саундтреков пишет Российская газета со ссылкой на местные СМИ.

Перед кончиной Сарма попал в реанимацию госпиталя в Ченнаи. Его состояние оценивалось как критическое. Причиной ухудшения самочувствия стала болезнь, от которой музыкант страдал уже давно.

В последнее время жизнь Дипака протекала не самым лучшим образом. У него имелись серьезные финансовые проблемы, связанными с оплатой медицинских счетов.

Что касается творчества, то свою профессиональную карьеру музыкант начал в середине 1980-х. Дипака прославился благодаря тому, что органично сочетал западную и классическую индийскую музыку. Его саундтреки можно услышать в различных сериалах и телешоу.

