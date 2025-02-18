После продолжительной болезни: ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Михаил Березин

Заслуженный артист РСФСР Михаил Березин, который оставил яркий след в театральной жизни Тамбова, ушел из жизни. Ему было 83 года. У звезды сцены имелись проблемы со здоровьем.

Председатель Тамбовского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Левандовский в беседе с ИА «Онлайн Тамбов.ру» подтвердил информацию о смерти артиста. По его словам, это стало большим ударом для всех коллег Березина.

Помимо ролей в театре, актер оставил свой след и в киноиндустрии. Так, с его участием вышел фильм «Война на западном направлении». Кроме того, Березин играл в документальном фильме про архиепископа Луку.

Еще Михаил Павлович пробовал себя на режиссерском поприще. По его началом вышли 12 спектаклей и сказок.

Ранее сообщалось о смерти эстрадного певца и актера из «Женатого холостяка» Евгения Головина. Он умер в 75 лет.