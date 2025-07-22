После продолжительной болезни умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко. Об этом сообщает газета «Солидарность».

22 июля ушел из жизни Михаил Тарасенко — секретарь Горно-металлургического профсоюза России, координатор межфракционной депутатской группы «Солидарность» Госдумы РФ. По информации источника, умерший долгое время боролся с болезнью. Точный диагноз, а также дата и время церемонии прощания не уточняются.

«Всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил профсоюзному движению. Он не просто отстаивал интересы работников – на самом высоком уровне он боролся за справедливость, за достойные условия труда, за то, чтобы голос каждого человека был услышан. Его принципиальность, честность и преданность делу снискали ему уважение не только среди коллег, но и представителей власти, бизнеса», — сказано в некрологе.

Смерть Тарасенко назвали «потерей» для рабочего движения России.

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