После последнего концерта умер американский саксофонист Майкл Антунес

На 86-м году жизни скончался американский поп- и рок-музыкант, саксофонист и актер Майкл Антунес, наиболее известный по работе с группой John Cafferty & The Beaver Brown Band.

Как передает радио WBSM, музыкант умер через девять дней после своего 85-летия и через десять дней после своего последнего концерта, который был приурочен к его юбилею. Причиной смерти стала почечная недостаточность.

Антунес родился в 1940 году в Массачусетсе и начал свою музыкальную карьеру в 13 лет в составе группы Second Generation, собранной тремя братьями. Далее он работал в проектах Blazers, Bernie and the Cavaliers, New Spices, Mike n' Jenna и Triumph, а серьезный успех к нему пришел в 1970-х с группой John Cafferty & The Beaver Brown Band.

Поклонникам кино музыкант также известен как актер. Он появился в двух частях фильма «Эдди и «Круisers» с Майклом Паре — в 1983 и 1989 годах. Как отмечают СМИ, ирония судьбы заключается в том, что в оригинальном фильме его персонаж умирает, но это совершенно не мешает ему вернуться в сиквеле.

Майкл Антунес оставил после себя большое наследие и 11 детей. Некоторые из них пошли по его стопам: Кевин Антунес работает в команде Мадонны, а Мэттью — с группой Tavares.

Ранее мы писали о том, что грузинский музыкант Мамука Чарквиани умер в возрасте 69 лет.