После инъекции омолаживающего препарата: стала известна причина смерти 42-летней актрисы Болливуда

Актриса Болливуда и модель Шефали Джаривала ушла из жизни в возрасте 42 лет. Причиной скоропостижной смерти знаменитости, по предварительной версии, стала омолаживающая процедура, передает газета Indian Express со ссылкой на источники в полиции.

По информации СМИ, Джаривала сделала омолаживающую инъекцию средства, которое она использовала в последние годы. Ночью женщине стало плохо. Родственники звезды отвезли ее в больницу. Однако спасти Шефали не удалось.

Также журналистам стало известно, что актриса страдала неврологическим заболеванием и принимала лекарства. А в день смерти, помимо укола красоты, она постилась из-за проведения у себя дома религиозной церемонии. Это могло усилить негативное воздействие препаратов, которые принимались натощак.

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