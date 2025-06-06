После госпитализации прекратила общение: известны обстоятельства смерти художницы Анны Жёлудь

5 июня на 44-м году жизни скончалась известная российская художница и скульптор Анна Жёлудь, настоящая фамилия которой — Желудковская. Ее работы хранятся в коллекциях Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея, а также в частных собраниях по всему миру.

Последнее время Анна жила в подмосковной деревне Аринино. В апреле она была госпитализирована в тяжелом состоянии и после этого прекратила общение с друзьями и коллегами.

На момент смерти в московской PA Gallery шла ее выставка «Абзац», сообщает «Фонтанка».

«Все, что успела передать нам Аня до потери контакта, - это слово "абзац" (его она много раз повторяла на последней встрече), желание открыть проект в начале мая и несколько десятков скульптур. Получившаяся выставка стала отражением внезапной изоляции художницы», – говорилось в описании проекта.

Анна Желудковская родилась в 1981 году в Ленинграде, она окончила Санкт-Петербургское художественное училище имени Рериха и Академию художественно-промышленного искусства.

Женщина участвовала в десятках выставок, была номинантом престижных премий, а ее работы отличались глубокой философской концепцией.

Причины смерти художницы пока не раскрываются.

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