После долгой болезни: что стало причиной смерти актрисы из фильма «Горько!» Марины Бойцовой

Актриса из фильма «Горько!» Марина Бойцова умерла в 47 лет. Ее коллега по Государственному детскому драматическому театру «На Неве» Екатерина Белова рассказала журналистам, что стало причиной случившегося.

Бойцова ушла из жизни накануне, 24 октября. Об этом сообщила приятельница актрисы. Она написала в соцсетях, что Марина умерла днем. Из-за чего это произошло, женщина назвала.

Сегодня о смерти Бойцовой высказалась ее коллега по Государственному детскому драматическому театру «На Неве», пишет aif.ru. Она заявила, что актриса долго болела.

«Марина умерла после долгой и продолжительной болезни. У нее был инсульт», — сказала артистка.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Ядвиги Бараньской. Она скончалась спустя три дня после своего 89-летия.