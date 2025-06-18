Хореограф фильмов «Шаг вперед» и «Братство танца» Дэйв Скотт скончался на 53-м году жизни

В возрасте 52 лет скончался хореограф фильмов «Шаг вперед» и «Братство танца» Дэйв Скотт. Он ушел из жизни в минувший понедельник, 16 июня, сообщает Variety.

Смерть хореографа была подтверждена в его личном аккаунте в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Причина кончины пока не раскрывается.

«Сегодня мы потеряли икону, легенду, отца и дорогого друга. Тяжесть этой утраты будет ощущаться еще долго. Но его память и наследие будут жить вечно. Мы любим тебя, Дэйв Скотт, и все, чего ты добился, а также радость и утешение, которые ты дарил людям, никогда не будут забыты», — говорится в подписи к публикации.

К посту также были прикреплены архивные видеозаписи, рассказывающие о его карьере и вкладе в индустрию. Друзья и близкие Дэйва Скотта уже также опубликовали в своих соцсетях прощальные обращения к танцору.

Скотт принимал участие в работе над такими фильмами, как «Хороший бургер», «Тренер Картер», «Кости», «Принято», «Топот по двору» и «Выпускной вечер».

Ранее «Страсти» писали о том, что на 45-м году жизни из жизни ушел актер фильма «Лило и Стич» Дэвид Хекили Кенуи Белл.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена