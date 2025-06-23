После 3 лет борьбы с раком в Подмосковье умер трубач «АукцЫона» Юрий Парфенов

В возрасте 79 лет ушел из жизни трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым музыкант боролся последние три года.

Стало известно, что Парфенов скончался у себя в доме в Подмосковье в окружении родных.

О кончине коллеги высказался лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша. Он заявил, что артист был вежливым, интеллигентным и талантливым человеком.

«У него была онкология. Это беда. Мы с ним в последнее время встречались — и Юра уже плохо себя чувствовал. Какие-то концерты пропускал. Но крайний раз, когда был на концерте с нами, — в Питере в этом году. Земля ему пухом», — отметил Гаркуша.

Джазовый музыкант Юрий Парфенов, заслуженный артист России, присоединился к коллективу в 2011 году. Кроме того, он также выступал солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема.

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