Пошел в магазин за сигаретами: супруга погибшего в Севастополе актера рассказала подробности трагедии

Актер театра Черноморского флота Максим Шпаковский, сыгравший почти полсотни ролей в кино, умер в результате ДТП. Его сбил автомобиль в Севастополе. Подробности гибели мужчины раскрыла его супруга в беседе с Kp.ru.

По словам вдовы, в тот вечер, когда 48-летний артиста попал в ДТП, он отправился в магазин за сигаретами. По пути Шпаковского сбил автомобиль.

«Что-то себе приготовил, собирался ужинать. А когда понял, что сигарет нет, видимо, побежал в ближайший круглосуточный магазин», — рассказала женщина.

По данным МВД, актер решил сократить путь и не стал идти к пешеходному переходу. Он попытался перебежать проезжую часть и угодил под колеса «Жигулей».

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