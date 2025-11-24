Опубликовано 24 ноября 2025, 18:571 мин.
Посещала СССР и страны соцлагеря: легендарный фотограф Ана Хименес умерла в 84 года
Посещавшая СССР фотограф Ана Хименес из Латинской Америки скончалась в 84 года.
© Freepik
Ана Хименес, мексиканская фотограф и писательница, ушла из жизни. Ей было 84 года. Что стало причиной смерти известной в Латинской Америке фигуры, пока не сообщается.
Хименес скончалась 23 ноября, пишет Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ. Подробности случившегося в опубликованных некрологах не приводятся.
Ана начала работать в 17 лет. Она трудилась наборщицей и корректором в типографии. Став членом коммунистической партии, девушка посещала СССР и страны соцлагеря.
Статьи журналистки публиковалась в СМИ. Также Хименес изучала графическое искусство, устраивала фотовыставки и снимала документальное кино.
На день раньше, чем Ана, ушел из жизни легендарный ганский актер Уильям Аддо. В 72 года он страдал от тяжелой болезни.