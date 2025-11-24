Посещала СССР и страны соцлагеря: легендарный фотограф Ана Хименес умерла в 84 года

Ана Хименес, мексиканская фотограф и писательница, ушла из жизни. Ей было 84 года. Что стало причиной смерти известной в Латинской Америке фигуры, пока не сообщается.

Хименес скончалась 23 ноября, пишет Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ. Подробности случившегося в опубликованных некрологах не приводятся.

Ана начала работать в 17 лет. Она трудилась наборщицей и корректором в типографии. Став членом коммунистической партии, девушка посещала СССР и страны соцлагеря.

Статьи журналистки публиковалась в СМИ. Также Хименес изучала графическое искусство, устраивала фотовыставки и снимала документальное кино.

На день раньше, чем Ана, ушел из жизни легендарный ганский актер Уильям Аддо. В 72 года он страдал от тяжелой болезни.