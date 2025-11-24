На 73-м году жизни из-за болезни скончался слепой ганский актер Уильям Аддо

В возрасте 72 лет скончался легендарный ганский актер Уильям Аддо. Как сообщает портал MyJoyOnline, артист ушел из жизни 22 ноября. Причиной стала тяжелая продолжительная болезнь.

Аддо был культовой фигурой в культуре Ганы: актером, режиссером и преподавателем, оказавшим влияние на целые поколения артистов. Его роли в театральных и телевизионных постановках сделали его известным на весь мир.

Уильям Аддо изучал драматическое искусство и театроведение в Университете Ганы, затем получил степень магистра в области актерского мастерства и режиссуры в Университете Лидса в Великобритании.

Помимо актерской карьеры, также был главой Национального театра и директором программ в Национальной комиссии по культуре.

Начал сниматься в кино с 1990-х годов. На его счету такие проекты, как «Ревность», «Отвергнутый», «Жена священника», «Узник», «Дети гор», и другие картины.

В последние годы жизни актер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, в том числе с ухудшением зрения из-за глаукомы и катаракты. Несколько проведенных ему операций не дали результата. В результате он полностью ослеп.

Ранее мы писали что в 89 лет умер актер из фильма «Зита и Гита» Дхармендра.