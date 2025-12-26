Попутно работал электриком: 25-летний певец Кевен Коста умер от удара током

Бразильский певец Кевен Коста погиб в 25 лет. Артист получил смертельный разряд током в попытке заработать на жизнь, передает издание Metropoles.

Молодой артист реализовывал себя в жанре духовной христианской музыки — госпеле. Но Коста не мог себе позволить заниматься исключительно любимым делом, поэтому зарабатывал на жизнь руками.

Певец трудился в качестве электрика. В один из дней он получил удар током при установке розетки в магазине автозапчастей. Очевидцы и врачи не смогли спасти бразильца — он скончался от электротравм.

У Кевена осталась молодая жена. Проститься с певцом пришли многие поклонники его творчества и прихожане церквей, где он выступал.

