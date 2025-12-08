Экс-барабанщик австралийской рок-группы Flinch Питер Макфарлейн умер от инсульта

Австралийский рок-музыкант, экс-участник групп Flinch и Swanee, Питер Макфарлейн умер от осложнений, вызванных инсультом. О его кончине сообщает Daily Mail. Он ушел из жизни в субботу, 6 декабря.

Его смерть также подтвердил в соцсети бывший коллега по группе Боб Спенсер, позже ставший гитаристом глэм-рок-группы Skyhooks. «Покойся с миром, Питер Макфарлейн, барабанщик Finch, который скончался прошлой ночью», — написал он.

Макфарлейн начал свою карьеру в начале 70-х годов. Был участником нескольких известных австралийских коллективов. С 1973 по 1978 год играл на барабанах и пел на бэк-вокале в хард-рок-группе Finch, которая в те годы была одной из самых любимых групп страны. Хит Where Were You занял 25-е место в австралийском чарте и сделал музыкантов знаменитыми.

В 1979 году Макфарлейна пригласили в группу Swanee, которая играла в барах. Барабанщик также выступал с другими коллективами: Phil Emmanuel’s Kakadu, Col Joye, Wizards Of Oz, Big Stik, Bo Jenkins и TwinTowns Services Club.

Кроме того, на концертных площадках Австралии он играл на разогреве у мэтров жанра, таких как Richie Blackmore, Status Quo, Thin Lizzy, Joan Armatrading и AC/DC.

