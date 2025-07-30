Попавшая под камнепад олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер найдена мертвой в горах Пакистана

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка, погибла в результате камнепада во время восхождения в горах Пакистана. Об этом сообщает Bild со ссылкой на DPA.

Как ранее стало известно, спортсменка получила тяжелые травмы при сходе камней, однако спасательные команды не смогли вовремя добраться до места происшествия.

Лауре Дальмайер был 31 год. В 2018 году она стала двукратной олимпийской чемпионкой в спринте и гонке преследования, семикратной чемпионкой мира, а также обладательницей Кубка мира 2016/17.

В 2019 году она объявила о завершении карьеры, объяснив это потерей мотивации. После ухода из спорта Дальмайер работала сертифицированным горным и горнолыжным гидом, а также была активным членом горноспасательной службы.

Она умерла во время одной из ее альпинистских экспедиций.

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