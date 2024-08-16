Осталась пятимесячная дочь: муж 37-летней актрисы Васильевой не стал связывать смерть с недавними родами

Муж ушедшей из жизни в 37 лет актрисы Малого театра Екатерины Васильевой Дмитрий Воронин заявил, что ее смерть не связана с недавними родами или болезнью. По словам супруга, трагедия произошла «в одночасье».

У Воронина пытались узнать, связана ли смерть с несчастным случаем, как писали СМИ. Мужчина заявил, что «не может об этом говорить» и не будет комментировать данную версию.

«Однозначно, что ее смерть никак не связана с недавними родами или болезнью… Все в одночасье произошло», - сообщил он сайту mk.ru.

Воронин не может понять, что жены уже нет в живых. Мужчина говорит, что «держится сейчас».

«Очень любила нашу дочку Василису, которой недавно исполнилось пять месяцев», - заявил Воронин и отметил, что долго ждали ребенка с женой, хотя девять лет жили в браке.

О супруге Дмитрий говорит как «очень светлом» и «чистом» человеке». Жена, признался он, «была полна жизни».

Ранее мы писали о смерти 37-летней актрисы. Екатерины Васильевой не стало 15 августа.