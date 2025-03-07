Бывшая жена Элвиса Пресли Присцилла сообщила о смерти близкого для певца человека

Бывшая жена певца Элвиса Пресли Присцилла рассказала о смерти близкого для него человека. Скончалась медсестра артиста Мэриан, которая заботилась о нем в последние годы жизни.

С 1975 по 1977 год Мэриан была постоянно рядом с Элвисом и ухаживала за ним. Она была с ним до последнего, пока 16 августа 1977 года его не нашли мертвым. Причиной смерти была названа остановка сердца в результате сердечной аритмии.

По словам Присциллы, медсестра скончалась в возрасте 98-ми лет. Она отметила, что ей будет ее очень не хватать.

«Твой дух тронул многих людей, и особенно Элвиса. Ты была тем человеком, на которого он всегда рассчитывал. Спасибо тебе за то, что ты заботилась о нем», - сообщила Пресли.

Отметим, что при жизни Мэриан выпустила книгу о связи с Элвисом — «Я называла его малышом: воспоминания медсестры Элвиса Пресли».

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