«Понимал, что он уходит»: раскрыты последние слова и предсмертное желание Юрия Мартынова

Композитор Юрий Мартынов умер в возрасте 67-ми лет после продолжительной болезни. Перед кончиной он готовился к съемке передачи, посвященной Андрею Дементьеву, но так и не смог принять в ней участие. Однако перед уходом из жизни он попросил, чтобы, несмотря ни на что, работа над программой продолжалась. Об этом рассказал певец Юлиан.

По словам артиста, Мартынов знал — ему оставалось недолго. При этом он очень хотел прийти на съемку передачи про Дементьева, с которым его брат написал лучшие песни.

«Юра понимал, что он уходит. Последние пять дней для него были очень тяжелыми. <…> Умирая, Юра сказал: «Пожалуйста, только не отменяйте эту съемку». Это было его предсмертным желанием», - заявил Юлиан в беседе с mk.ru.

Певец признался, что предсмертное желание музыканта будет исполнено, поэтому, вероятно, дата похорон будет скорректирована. Артисты, которые должны принимать участие в съемках, хотят проститься с Мартыновым.

Предварительно, провожать композитора в последний путь будут в закрытом формате. Присутствовать на траурной церемонии будут только самые близкие Юрия. Об этом он просил перед смертью сам.

Ранее умер в возрасте 65-ти лет композитор Адриан Корчинский.