«Мы не готовы верить в худшее»: группа «Пикник» не может найти помощницу директора после теракта

Участники рок-группы «Пикник» потеряли во время теракта в «Крокусе» помощницу директора и до сих пор не могут найти ее. Так, девушка пропала во время эвакуации, и музыканты все еще не могут связаться с ней.

«Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь. У нас все еще нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда», – говорится в официальном паблике группы «Пикник».

Екатерина стала близким человеком и для директора музыкальной группы. Мужчина общается с ее родными и надеется, что совсем скоро появится информация о ее местонахождении.

«Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя – очень сильный человек и боец», – поделился Юрий Чернышевский.

Напомним, 22 марта на концерте музыкальной группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед началом выступления в здание проникли несколько вооруженных лиц. Они открыли стрельбу по мирным гражданам и подожгли концертный зал.

Ранее мы писали, что блогершу Настю Ивлееву заметили у стихийного мемориала рядом с «Крокусом».