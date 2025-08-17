Ползал по пляжу с камнями в почках, но продолжал ловить волны: «король серфинга» Дейл Вебстер умер в 76 лет

Дейл Вебстер, известный как «король серфинга», ушел из жизни. Ему было 76 лет. Что стало причиной смерти пожилого мужчины, пока не известно.

Информация о кончине Вебстера появилась в The New York Times. Серфер умер 9 августа в Ронерт-Парке в Калифорнии. Его брат Рэнди Вебстер заявил журналистам, что в последние годы здоровье известного родственника постепенно ухудшилось.

Дейл обожал заниматься серфингом. Он посвятил этому 40 лет своей жизни. Каждый день мужчина отправлялся на берег океана и ловил волны. Однажды он делал это с камнями в почках, из-за чего впоследствии попал в больницу, так как перестал ходить.

Вебстер бросал работы, которые мешали ему заниматься серфингом. Он жил в 16 километрах от океана и никогда не ездил на отдых вглубь страны.

