Получил серию ударов, потерял сознание и умер: 14-летнего боксера проводили в последний путь

Юного спортсмена, который умер на городском первенстве по боксу в Первоуральске, проводили в последний путь. На церемонию прощания с 14-летним мальчиком пришли сотни местных жителей.

Так, по словам журналистов ural.aif.ru, на траурном мероприятии были замечены родные и друзья мальчика, его одноклассники и учителя, а также тренеры и ребята из секции бокса, где он занимался. Смерть подростка стала настоящей трагедией для горожан.

Трагичный случай произошел 17 декабря. В ходе поединка со сверстником мальчик получил серию ударов, после чего потерял сознание. За несовершеннолетним приехала скорая, однако помочь спортсмену все равно не удалось — он умер в машине по пути в больницу. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее боксер Николай Валуев назвал тех, кто, по его мнению, виновен в гибели мальчика. Так, спортсмен считает, что груз ответственности должен лечь на плечи организаторов мероприятия.